به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، در آستانه هفته کتاب و کتابخوانی به ابتکار اداره کل کتابخانه‌های عمومی مازندران لیگ استانی فوتسال با عنوان لیگ دانایی درلاریم شهرستان جویبار برگزار شد.

فلاح کردآبادی مدیرکل کتابخانه‌های مازندران در حاشیه این مسابقات گفت: این لیگ از بین کتابخانه‌های فعال روستا‌های مازندران در سنین ۹تا ۱۳سال برگزار شد.

وی افزود در این لیگ فوتبال دانش آموزان پسر مناطق روستایی عضو کنابخانه‌های عمومی مازندران شرکت دارند.

فلاح ادامه داد: ۱۶۰ فوتبالیست کتابخوان روستا‌های مازندران ار ۱۶ شهرستان در مدت سه روز با هم رقابت کردند.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های مازندران در ادامه گفت: این رقابت‌ها با هدف تقویت تعامل میان روستاییان، افزایش مشارکت اعضای کتابخانه‌های روستایی و ایجاد انگیزه برای عضویت در کتابخانه‌های عمومی برگزار شد و به سه تیم برتر جوایزی اهدا شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در هفته کتاب و کتابخوانی ۱۵۰۰برنامه مختلف در سطح استان مازندران برگزار می‌شود.