به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در حالی که جنایات وحشیانه عربستان علیه غیرنظامیان یمنی در میان سکوت و انفعال جانبدارانه جامعه بین‌المللی همچنان ادامه دارد، مجلس یمن نامه‌ای برای آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ارسال کرد و مراتب تأسف و اعتراض ملت یمن را از تحقق نیافتن آرمان‌های مردم یمن از سوی سازمان ملل و شورای امنیت و همچنین بی تعهدی آنها به انجام مسئولیت‌های خود برای توقف تجاوز و محاصره‌ای که ۱۲ سال است ادامه دارد، ابراز داشت.