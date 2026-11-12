مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان، از برگزاری ۱۱ ویژه برنامه به مناسبت هفته کتاب در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان گفت: دستگاه‌های متولی حوزه کتاب برنامه‌های متنوعی به مناسبت هفته کتاب که از ۲۳ تا ۳۰ آبان ماه با شعار با کتاب گفت‌و‌گو کنیم آغاز می‌شود پیش بینی کرده‌اند که امیدوارم همه طراحی‌های در نظر گرفته شده به ارتقای فرهنگ و کتابخوانی منجر شود.

حسین براتی با اشاره به برگزاری ۱۱ ویژه برنامه در استان افزود: حرف‌های من کتاب شد، می‌رسد از دور بوی کتاب در روستا، شاعر شنیدنی، متل‌ها و مثل‌ها، صدا دانه یاقوت، چراغ دانایی، میزگرد تاریخ و ادبیات اقوام ایرانی، نمایشگاه کتاب و جایزه کتاب سال خوزستان از جمله آن‌ها هستند.

او ادامه داد: در خصوص توزیع کتاب در اماکن عمومی از جمله پایانه‌های مسافربری، اتوبوس ها، مطب ها، مراکز درمانی و ... مذاکراتی صورت خواهد گرفت تا در صورت امکان با هم افزایی و تعامل دستگاه‌های متولی از جمله کتابخانه‌ها و شهرداری بتوانیم کار را پیش ببریم.