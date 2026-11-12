به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این خسارات بخش‌های مختلفی از جمله زیرساخت‌های آبرسانی، قنوات، کانال‌های انتقال آب، جاده‌های بین مزارع، گلخانه‌ها، استخر‌های ذخیره آب و اراضی زراعی و محصولات کشاورزی را دربر گرفته و فرآیند بررسی و ارزیابی کارشناسی خسارات همچنان ادامه دارد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان، گفت: با بارش‌های اخیر و وقوع خسارات ناشی از بارندگی در بخش‌های مختلف کشاورزی استان، بر اساس گزارش‌های اولیه واصله از مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، مجموع خسارات وارده به بخش کشاورزی استان تاکنون حدود ۱۲۰ میلیارد و ۶۹۸ میلیون تومان برآورد شده است.

داوودی‌نیا افزود: این خسارات بخش‌های مختلف تولیدی، زیربنایی و زیرساختی کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده و بخش‌هایی از تأسیسات و امکانات مورد استفاده بهره‌برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی دچار آسیب شده‌اند.

وی گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی، بخشی از خسارات به زیرساخت‌های تأمین و انتقال آب کشاورزی اختصاص دارد که شامل قنوات، کانال‌های آبرسانی، سربندها، تأسیسات و سامانه‌های آبیاری و استخر‌های ذخیره آب می‌شود. آسیب به این زیرساخت‌ها می‌تواند روند تأمین و انتقال آب مورد نیاز اراضی کشاورزی را با مشکلاتی مواجه کند و ضرورت بازسازی و ترمیم آنها را دوچندان سازد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: بارش‌های اخیر موجب وارد آمدن خساراتی به جاده‌های بین مزارع شده است؛ راه‌هایی که نقش مهمی در دسترسی کشاورزان به مزارع، انتقال نهاده‌ها، جابه‌جایی ماشین‌آلات و حمل محصولات کشاورزی دارند و آسیب به آنها می‌تواند فعالیت‌های تولیدی و خدمات‌رسانی در مناطق کشاورزی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: در بخش تولید نیز خساراتی به برخی گلخانه‌ها، اراضی زراعی و محصولات کشاورزی گزارش شده است. این موضوع ضرورت بررسی دقیق میزان آسیب‌دیدگی واحد‌های تولیدی و ارزیابی آثار بارندگی بر روند تولید محصولات کشاورزی را مورد توجه قرار داده است.

داوودی‌نیا خاطرنشان کرد: بر اساس آمار اعلام‌شده، خسارات اولیه گزارش‌شده مربوط به شهرستان‌های خانمیرزا، فرخشهر، اردل، بروجن، کیار، لردگان و شهرکرد است و اطلاعات مربوط به میزان و نوع خسارات وارده در این مناطق در حال جمع‌آوری و بررسی است. در همین راستا، کارشناسان و عوامل اجرایی بخش کشاورزی با دریافت گزارش‌های شهرستانی، مستندات و اطلاعات مربوط به خسارات وارده را بررسی می‌کنند تا ضمن مشخص شدن ابعاد آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها و واحد‌های تولیدی، زمینه برنامه‌ریزی برای اقدامات ترمیمی و بازسازی فراهم شود.

وی گفت: ۱۲۰ میلیارد و ۶۹۸ میلیون تومان، برآورد اولیه خسارات بر اساس گزارش‌های دریافتی از شهرستان‌هاست و به‌منزله آمار قطعی و نهایی خسارات نیست. فرآیند بررسی میدانی، راستی‌آزمایی اطلاعات، تکمیل مستندات و ارزیابی کارشناسی همچنان ادامه دارد و پس از جمع‌بندی گزارش‌های تخصصی، میزان نهایی خسارات اعلام خواهد شد.