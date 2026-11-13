۹۹ هزار و ۲۸ درخواست صدور مجوز کسب و کار در استان اصفهان به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان گفت: بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ملی مجوز‌های کشور، در هفت ماه نخست امسال در مجموع ۹۹ هزار و ۲۸ درخواست صدور مجوز کسب و کار در استان به ثبت رسیده، که از این تعداد، ۵۷ هزار و ۱۷۵ درخواست منجر به صدور مجوز شده است.

ناصر یارمحمدیان افزود: بر این اساس، نسبت صدور مجوز به کل درخواست‌های ثبت شده در استان در این مدت حدود ۵۷ درصد بوده است که بیانگر عملکرد استان در فرایند بررسی و صدور مجوز‌های کسب و کار از طریق سامانه ملی مجوز‌های کشور است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با اشاره به روند بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی در پاسخگویی به متقاضیان مجوز گفت: شاخص پاسخگویی دستگاه‌های صادرکننده مجوز استان در پایان مهر به حدود ۹۹ درصد رسیده که این میزان، بالاترین سطح ثبت‌شده از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون به شمار می‌رود و نشان دهنده بهبود قابل توجه عملکرد دستگاه‌ها در رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان است.

یارمحمدیان در ادامه به یکی از اقدامات مؤثر در بهبود شاخص پاسخگویی دستگاه‌ها اشاره کرد و افزود: در مهر امسال، درخواست‌های صدور مجوز بخش کشاورزی که با تأخیر مواجه شده و همچنان در مرحله بررسی دستگاه‌های صادرکننده قرار داشتند، به طور خودکار صادر شدند.

وی گفت: اجرای این سازوکار موجب شد شاخص پاسخگویی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان به ۱۰۰ درصد افزایش یابد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان افزود: تسهیل و تسریع فرایند صدور مجوز‌های کسب و کار، کاهش زمان انتظار متقاضیان، ارتقای پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و اجرای دقیق الزامات قانونی مرتبط با درگاه ملی مجوزها، از مهم‌ترین محور‌های بهبود فضای کسب و کار استان است و پیگیری مستمر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این زمینه ادامه خواهد داشت.