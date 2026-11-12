انحراف از جاده و واژگونی پرشیا در محور سلماس - ارومیه ۱ فوتی و ۶ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی پرشیا در محور سلماس - ارومیه نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهرک صنعتی هلال‌احمر شهرستان سلماس بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

حمید محبوبی افزود: این حادثه ۱ فوتی و ۶ مصدوم داشت که فوتی حادثه پس از رهاسازی به مراجع ذی صلاح تحویل داده شد و مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.