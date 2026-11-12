بازار مصالح ساختمانی امروز پنجشنبه (۲۱ آبان ۱۴۰۵)، در بخش تیرآهن روندی کاهشی داشت؛ به‌طوری‌که قیمت برخی محصولات تا ۷ هزار تومان افت کرد، درحالی‌که نرخ میلگرد و سیمان بدون تغییر باقی ماند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز در بازار آهن آلات؛ تیرآهن ۱۴ اشتهارد با ۷ هزار تومان کاهش، به قیمت ۱۰۴ هزار و ۵۴۵ تومان رسید و تیرآهن ۱۴ ظفر بناب نیز با افت ۲ هزار تومانی، ۱۱۵ هزار و ۵۴۵ تومان قیمت‌گذاری شد.

تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان با ۳ هزار تومان کاهش، به ۱۲۴ هزار و ۵۵۰ تومان رسید، همچنین تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با هزار تومان افت، ۱۳۱ هزار و ۸۲۰ تومان معامله شد.

در سایر محصولات، تیرآهن ۱۶ یزد با نرخ ۱۱۲ هزار و ۷۲۷ تومان و تیرآهن ۱۸ نرمال با قیمت ۱۱۳ هزار و ۶۳۶ تومان عرضه شدند.

تیرآهن ۱۴ فایکو با نرخ ۱۱۷ هزار و ۲۷۲ تومان، تیرآهن ۱۶ کرمانشاه با قیمت ۱۱۶ هزار و ۶۳۶ تومان و تیرآهن ۱۴ شاهین بناب با نرخ ۱۱۵ هزار و ۴۵۴ تومان در بازار معامله شدند.

ثبات قیمت سیمان در بازار

بازار سیمان عمده امروز نیز در وضعیت باثبات قرار داشت و محصولات بدون تغییر قیمت عرضه شدند.

سیمان پاکتی مازندران با نرخ ۲۶۳ هزار تومان، سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان، سیمان پاکتی هرمزگان ۲۵۰ هزار تومان و سیمان پاکتی کرمان ۲۹۳ هزار تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین سیمان پاکتی تهران با نرخ ۲۶۰ هزار تومان، سیمان پاکتی ساوه ۲۵۷ هزار تومان، سیمان پاکتی داراب ۲۵۵ هزار تومان و سیمان پاکتی اصفهان ۲۵۰ هزار تومان در بازار معامله شدند.

سیمان پاکتی ارومیه با قیمت ۲۸۰ هزار تومان و سیمان پاکتی آبیک با نرخ ۲۵۵ هزار تومان به فروش رسیدند.

ثبات نرخ میلگرد در بازار

بازار میلگرد نیز امروز (۲۱ آبان ۱۴۰۵) در اغلب محصولات بدون تغییر قیمت دنبال شد.

میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با نرخ ۱۱۲ هزار و ۷۳۰ تومان و میلگرد ۸ آجدار A۳ نوردگرم سمنان با قیمت ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان عرضه شدند.

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان با نرخ ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش با قیمت ۱۱۲ هزار و ۹۱۰ تومان در بازار معامله شدند.

همچنین؛ میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفر بناب با نرخ ۱۱۳ هزار و ۷۳۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار قائم‌رازی با قیمت ۱۱۶ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان رسیدند.

میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن با نرخ ۱۲۴ هزار و ۵۵۰ تومان، میلگرد ۱۶ آجدار A۳ بافق‌یزد با قیمت ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با نرخ ۱۰۷ هزار و ۲۷۰ تومان عرضه شدند.

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با قیمت ۱۱۱ هزار و ۳۶۰ تومان در بازار به فروش رسید.