سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان از افزایش ۳۰ درصدی سطح نظارت بر بازار استان پس از راه‌اندازی قرارگاه نظارت واحد خبر داد و گفت: طی ۲۰ روز گذشته، از ۲ هزار ۸۰۰ واحد صنفی و انبار بازرسی شد.

بازرسی از ۲ هزار و ۸۰۰ واحد صنفی و انبار در خوزستان طی ۲۰ روز

بازرسی از ۲ هزار و ۸۰۰ واحد صنفی و انبار در خوزستان طی ۲۰ روز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا عبیات در دومین جلسه قرارگاه نظارت واحد بر بازار، با ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه‌های نظارتی اظهار کرد: در چارچوب برنامه جدید مدیریت و پایش بازار، طی یک ماه گذشته ۵۶۰ گروه گشت با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان عملیاتی شده‌اند.

وی افزود: فعالیت این گروه ها در ۲۰ روز گذشته به بازرسی از ۲ هزار و ۸۰۰ واحد صنفی و انبار منجر شده است که در نتیجه آن، برای ۸۵۲ واحد متخلف پرونده تشکیل شده است.

تمرکز بر زنجیره تأمین و توزیع

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به تغییر رویکرد نظارت بر بازار از بازرسی‌های مقطعی به پایش مستمر و هدفمند گفت: نظارت‌ها به‌صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود و در ساعات شب، انبارهای ذخیره کالا و مراکز پخش در اولویت فعالیت اکیپ‌های نظارتی قرار دارند.

عبیات تصریح کرد: با عملیاتی شدن قرارگاه نظارت واحد، سطح نظارت بر بازار ۳۰ درصد افزایش یافته و علاوه بر تقویت ظرفیت گشت‌های بازرسی، الگوهای جدیدی برای ساماندهی و هدفمند کردن فرآیند گشت‌زنی طراحی شده است.

شفافیت قیمت‌ها و نظارت بین‌دستگاهی

وی یکی دیگر از محورهای برنامه نظارتی استان را شفاف‌سازی قیمت کالاهای مصرفی عنوان کرد و گفت: هر هفته قیمت ۵۰ قلم از کالاهای مصرفی اصلی تعیین و قیمت‌های مصوب به‌صورت مستمر به اطلاع شهروندان می‌رسد.

به گفته عبیات، اجرای این برنامه با همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی، سازمان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، اداره کل دامپزشکی، معاونت درمان و غذا و دارو، بسیج اصناف و اداره کل استاندارد استان دنبال می‌شود.

قرارگاه نظارت واحد بر بازار با هدف هماهنگی ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، افزایش پوشش بازرسی‌ها، کنترل تخلفات صنفی و تقویت نظارت بر فرآیند تأمین و توزیع کالا در خوزستان فعالیت می‌کند.