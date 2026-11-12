به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، هیئت والیبال منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: علاقه‌مندان برای شرکت در دوره داوری درجه سه والیبال آقایان و بانوان باید بین ۱۸ تا ۴۰ سال سن داشته باشند و حداقل مدرک تحصیلی دیپلم را ارائه کنند.

ارسال تصویر کارت ملی، صفحه نخست شناسنامه، آخرین مدرک تحصیلی و یک قطعه عکس پرسنلی برای ثبت‌نام الزامی است.

علاقه‌مندان دارای شرایط تا ۲۷ آبان فرصت دارند مدارک خود را در پیام‌رسان‌های فضای مجازی و پیام رسان بله به شماره ۰۹۹۰۹۰۶۹۱۳۹ ارسال کنند.