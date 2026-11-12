در آستانه سالروز شهادت بانوی بزرگوار اسلام، حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، به همت هیئت امنای مسجد چهارده معصوم (ع) شهرستان تکاب، ۷۰۰ غذای گرم طبخ و میان عزاداران و سوگواران فاطمی توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در آستانه سالروز شهادت بانوی بزرگوار اسلام، حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، به همت هیئت امنای مسجد چهارده معصوم (ع) شهرستان تکاب، ۷۰۰ پرس غذای گرم طبخ و میان عزاداران و سوگواران فاطمی توزیع شد.



این اقدام خداپسندانه در قالب برنامه «سفره احسان حضرت زهرا (س)» و با هدف ترویج فرهنگ احسان، نیکوکاری و اطعام عزاداران فاطمی برگزار شد و طی آن، از آقایان و بانوان شرکت‌کننده در مراسم عزاداری پذیرایی به عمل آمد.



این حرکت معنوی و خیرخواهانه، جلوه‌ای از ارادت و محبت مردم مؤمن و دوستدار اهل‌بیت (ع) به ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا (س) و ترویج سنت حسنه اطعام و دستگیری از نیازمندان است.