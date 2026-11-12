وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به استان اردبیل با تاکید بر سیاست دولت در تحقق عدالت منطقه‌ای در پرداخت تسهیلات بانکی گفت: براساس آمار ارائه‌شده، سهم استان اردبیل از تسهیلات، بالاتر از میانگین کشوری است، اما همچنان نیاز به منابع مالی بیشتری وجود دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اردبیل:

منابع مالی لازم برای اجرای طرح‌های مورد توافق در این شهرستان با هماهنگی استانداری اردبیل تامین خواهد شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل ؛ احمد میدری در این سفر به شهرستان گِرمی رفت و از آغاز ساخت درمانگاه تامین اجتماعی به زودی در این شهرستان خبر داد و گفت:

وی در نشست شورای اداری شهرستان گِرمی افزود: زمین مورد نیاز این طرح خریداری شده و با انتخاب پیمانکار، کلنگ‌زنی آن به‌زودی آغاز می‌شود تا طرح با سرعت مناسبی به سرانجام برسد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره مشکلات آبرسانی مجتمع‌های دامداری استان اردبیل گفت: استاندار اردبیل اقدامات لازم را برای رفع مشکل آبرسانی انجام داده و وزارت تعاون هم در تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح همکاری خواهد کرد.

میدری با اشاره به پیشنهاد ساختِ انبار‌های عمومی در شهرستان گرمی بیان کرد: ابعاد و مقیاس اجرای این طرح با همکاری یک مشاور مشترک بررسی کارشناسی می‌شود تا امکان اجرای آن در قالب مناسب مشخص شود.

وی اضافه کرد: معاونت اشتغال، بانک توسعه تعاون و بانک رفاه آمادگی دارند در تامین منابع مالی و اجرای برنامه‌های حمایتی همکاری کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعهدات سفر رئیس‌جمهور به استان اردبیل هم گفت: بیش از ۸۰درصد تسهیلات پیش‌بینی‌شده از طرف بانک رفاه پرداخت شده و منابع باقی‌مانده برای ارائه آماده است که این روند با هماهنگی استاندار اردبیل دنبال خواهد شد.