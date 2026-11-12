به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با فصل پاییز برداشت انار از باغات استان فارس آغاز و پیش‌بینی شده امسال بیش از ۵۰۰ هزار تن محصول از ۳۳ هزار هکتار باغ انار استان برداشت شود. فارس با اختصاص ۳۲ درصد از سطح زیرکشت و ۳۵ درصد از تولید انار کشور، جایگاه نخست تولید این محصول را در ایران دارد و نقش مهمی در تأمین نیاز بازار‌های داخلی و ارزآوری از محل صادرات ایفا می‌کند .