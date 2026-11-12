غلامعلی حدادعادل در سفر به اراک، مورد استقبال جمعی از مسئولان استان مرکزی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آقای غلامعلی حدادعادل امروز با استقبال حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی، نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک، استاندار مرکزی، فرماندار اراک و جمعی از مسئولان ارشد استان وارد اراک شد.

در این مراسم، مسئولان استانی از حضور وی در استان مرکزی استقبال کردند.

سوگواره "فدائیان ولایت از زهرا تا زهرا" به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها و بزرگداشت شهیده زهرا حداد عادل همسر رهبر معظم انقلاب، با سخنرانی دکتر غلامعلی حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس فرهنگستان ادبیات و زبان فارسی برگزار می‌شود.