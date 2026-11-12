با فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت زهرا (س)، مراسم عزاداری گسترده‌ای در مسجد امام حسین (علیه‌السلام) مهاباد برگزار شد که با حضور پرشور مؤمنان و نوجوانان، یاد و خاطره این بانوی بزرگوار را گرامی داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در ایام جانسوز فاطمیه، مسجد امام حسین (علیه‌السلام) مهاباد میزبان جمعیت زیادی از عاشقان و محبان اهل بیت (ع) بود که برای تجلی عزای حضرت زهرا (س) گرد هم آمدند.

در این مراسم، شرکت‌کنندگان با بیان جملاتی در ستایش مقام والای بانوی جهان اسلام، بر الگوبرداری از مکتب زنده‌ی ایشان تأکید کردند. در این میان، حضور پررنگ نوجوانان که با نگاهی پر از معنویت، عشق خود به دختری از پیامبر مکرم اسلام را ابراز داشتند، جلوه‌ای خاص به این مراسم بخشید.

حجت‌الاسلام یاسر ابراهیمی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی مهاباد، در این مراسم ضمن تبیین جایگاه والای عزای فاطمیه، بر اهمیت پیوند میان نسل جوان و مکتب اهل بیت (ع) تأکید کرد و یادآور شد که این عزاداری‌ها نشان‌دهنده‌ی ماندگاری عشق به ولایت در قلب رهروان است.

این مراسم با حضور گروه‌های مختلف مؤمنان و با فضای پر از معنویت برگزار شد که هدف آن تجدید میثاق با ارزش‌های والای خاندان پیامبر (ص) در ایام سوگواری بود.