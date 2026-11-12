به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی از مصدومیت چهار نفر، از جمله دو نوزاد ۷ماهه، در پی انحراف یک دستگاه خودروی پرشیا از جاده در محور سلماس ـ تسوج خبر داد و گفت: مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه امدادی و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی، در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: گزارشی مبنی بر انحراف یک دستگاه خودروی پرشیا از جاده در محور سلماس ـ تسوج به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهرک صنعتی جمعیت هلال‌احمر شهرستان سلماس به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی به مصدومان را آغاز کردند.

محبوبی با اشاره به اینکه این حادثه چهار مصدوم داشت، بیان کرد: دو نفر از مصدومان، نوزادان هفت‌ماهه بودند که تمامی مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه و خدمات پیش‌بیمارستانی، برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.