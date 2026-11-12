محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور در دومین روز سفر خود به هرمزگان، با حضور در گلزار شهدای میناب یاد و خاطره دانش‌آموزان و معلمان شهید مدرسه شجره طیبه را گرامی داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون اجرایی رئیس جمهور در گلزار شهدای میناب گفت: وقتی این صحنه دلخراش را می‌بینیم به جنایت آمریکا بیشتر پی می‌بریم.

محمدجعفر قائم‌پناه افزود: داغ از دست دادن این کودکان، تنها متعلق به خانواده‌های آنان نیست؛ این داغ، زخمی بر حافظه جمعی یک ملت است.

وی گفت: مزار شهدای دانش آموز میناب و ماکان نصیری که پیدا نشد سند تاریخی حقوق بشر آمریکا است.

بیشتر بخوانید: ورود معاون اجرایی رئیس جمهور به بندرعباس

معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: ما با مقاومت و ایستادگی پاسخ این ظلم و ناجوان مردی امریکا را خواهیم داد و از ایران سربلند پاسداری می‌کنیم.

در ادامه سفر معاون اجرایی رئیس جمهور از مدرسه شجره طیبه میناب و بیمارستان ۱۶۰ تخت خوابی میناب بازدید می‌کند.