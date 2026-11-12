مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی از برنامه‌ریزی برای انجام ۲۰ پرواز در فرودگاه‌های استان در هفته آینده خبر داد و گفت: در این بازه، پرواز‌های فرودگاه‌های بیرجند و طبس در مسیر تهران و بالعکس برقرار خواهد بود.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی گفت: از شنبه ۲۳ تا جمعه ۲۹ آبان، ۱۶ پرواز در مسیر تهران – بیرجند و بالعکس برنامه‌ریزی شده است و فرودگاه شهدای طبس نیز میزبان چهار پرواز خواهد بود.

سیدی افزود: روز شنبه ۲۳ آبان، پرواز پارس‌ایر ساعت ۰۸:۴۵ از تهران حرکت می‌کند و ساعت ۱۰:۰۰ وارد بیرجند می‌شود و پرواز برگشت این شرکت ساعت ۱۱:۰۰ از بیرجند به مقصد تهران انجام خواهد شد.

وی گفت: روز یکشنبه ۲۴ آبان، پرواز اطلس‌ایر ساعت ۱۹:۰۰ از تهران انجام می‌شود و ساعت ۲۰:۳۰ در بیرجند به زمین می‌نشیند و پرواز برگشت نیز ساعت ۲۱:۳۰ از بیرجند انجام خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی درباره برنامه روز دوشنبه ۲۵ آبان گفت: در این روز پرواز پارس‌ایر ساعت ۰۹:۰۰ از تهران حرکت می‌کند و ساعت ۱۰:۱۵ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۱۱:۰۰ به تهران بازمی‌گردد و همچنین پرواز آسا‌جت ساعت ۲۱:۲۰ از تهران انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۲۲:۳۵ در بیرجند به زمین بنشیند؛ پرواز برگشت این شرکت نیز ساعت ۲۳:۳۵ انجام خواهد شد.

سیدی با اشاره به پرواز‌های روز سه‌شنبه ۲۶ آبان افزود: پرواز پارس‌ایر ساعت ۰۸:۴۵ از تهران حرکت می‌کند و ساعت ۱۰:۰۰ به بیرجند می‌رسد و ساعت ۱۰:۴۵ از بیرجند به مقصد تهران بازمی‌گردد و همچنین پرواز اطلس‌ایر ساعت ۱۹:۰۰ از تهران انجام می‌شود و ساعت ۲۰:۳۰ وارد بیرجند خواهد شد؛ پرواز برگشت این شرکت ساعت ۲۱:۳۰ انجام می‌شود.

وی گفت: روز چهارشنبه ۲۷ آبان نیز پرواز اطلس‌ایر ساعت ۱۹:۰۰ از تهران حرکت می‌کند و ساعت ۲۰:۳۰ در فرودگاه بیرجند به زمین می‌نشیند و پرواز برگشت ساعت ۲۱:۳۰ از بیرجند به مقصد تهران انجام خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی درباره برنامه روز جمعه ۲۹ آبان نیز گفت: پرواز پارس‌ایر ساعت ۱۷:۰۰ از تهران حرکت می‌کند و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۱۸:۱۵ وارد بیرجند شود و پرواز برگشت این شرکت نیز ساعت ۱۹:۰۰ از بیرجند به مقصد تهران انجام خواهد شد. برنامه پرواز‌های فرودگاه شهدای طبس

وی به برنامه پرواز‌های فرودگاه شهدای طبس اشاره کرد و افزود: پرواز شرکت هواپیمایی پارس‌ایر در روز یکشنبه ۲۴ آبان، ساعت ۱۷:۱۵ از تهران به مقصد طبس انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۱۸:۳۰ در طبس به زمین بنشیند، پرواز برگشت نیز ساعت ۱۹:۱۵ از طبس به مقصد تهران خواهد بود.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی گفت: روز چهارشنبه ۲۷ آبان نیز پرواز شرکت هواپیمایی ماهان ساعت ۰۶:۳۰ از تهران به مقصد طبس انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۰۸:۰۰ وارد فرودگاه طبس شود. پرواز برگشت این شرکت ساعت ۰۸:۵۰ از طبس به مقصد تهران انجام خواهد شد.