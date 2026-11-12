انجام ۲۰ پرواز در فرودگاههای خراسان جنوبی از شنبه ۲۳ تا جمعه ۲۹ آبان
مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی از برنامهریزی برای انجام ۲۰ پرواز در فرودگاههای استان در هفته آینده خبر داد و گفت: در این بازه، پروازهای فرودگاههای بیرجند و طبس در مسیر تهران و بالعکس برقرار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
؛ مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی گفت: از شنبه ۲۳ تا جمعه ۲۹ آبان، ۱۶ پرواز در مسیر تهران – بیرجند و بالعکس برنامهریزی شده است و فرودگاه شهدای طبس نیز میزبان چهار پرواز خواهد بود.
سیدی افزود: روز شنبه ۲۳ آبان، پرواز پارسایر ساعت ۰۸:۴۵ از تهران حرکت میکند و ساعت ۱۰:۰۰ وارد بیرجند میشود و پرواز برگشت این شرکت ساعت ۱۱:۰۰ از بیرجند به مقصد تهران انجام خواهد شد.
وی گفت: روز یکشنبه ۲۴ آبان، پرواز اطلسایر ساعت ۱۹:۰۰ از تهران انجام میشود و ساعت ۲۰:۳۰ در بیرجند به زمین مینشیند و پرواز برگشت نیز ساعت ۲۱:۳۰ از بیرجند انجام خواهد شد.
مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی درباره برنامه روز دوشنبه ۲۵ آبان گفت: در این روز پرواز پارسایر ساعت ۰۹:۰۰ از تهران حرکت میکند و ساعت ۱۰:۱۵ وارد بیرجند میشود و ساعت ۱۱:۰۰ به تهران بازمیگردد و همچنین پرواز آساجت ساعت ۲۱:۲۰ از تهران انجام میشود و پیشبینی میشود ساعت ۲۲:۳۵ در بیرجند به زمین بنشیند؛ پرواز برگشت این شرکت نیز ساعت ۲۳:۳۵ انجام خواهد شد.
سیدی با اشاره به پروازهای روز سهشنبه ۲۶ آبان افزود: پرواز پارسایر ساعت ۰۸:۴۵ از تهران حرکت میکند و ساعت ۱۰:۰۰ به بیرجند میرسد و ساعت ۱۰:۴۵ از بیرجند به مقصد تهران بازمیگردد و همچنین پرواز اطلسایر ساعت ۱۹:۰۰ از تهران انجام میشود و ساعت ۲۰:۳۰ وارد بیرجند خواهد شد؛ پرواز برگشت این شرکت ساعت ۲۱:۳۰ انجام میشود.
وی گفت: روز چهارشنبه ۲۷ آبان نیز پرواز اطلسایر ساعت ۱۹:۰۰ از تهران حرکت میکند و ساعت ۲۰:۳۰ در فرودگاه بیرجند به زمین مینشیند و پرواز برگشت ساعت ۲۱:۳۰ از بیرجند به مقصد تهران انجام خواهد شد.
مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی درباره برنامه روز جمعه ۲۹ آبان نیز گفت: پرواز پارسایر ساعت ۱۷:۰۰ از تهران حرکت میکند و پیشبینی میشود ساعت ۱۸:۱۵ وارد بیرجند شود و پرواز برگشت این شرکت نیز ساعت ۱۹:۰۰ از بیرجند به مقصد تهران انجام خواهد شد. برنامه پروازهای فرودگاه شهدای طبس
وی به برنامه پروازهای فرودگاه شهدای طبس اشاره کرد و افزود: پرواز شرکت هواپیمایی پارسایر در روز یکشنبه ۲۴ آبان، ساعت ۱۷:۱۵ از تهران به مقصد طبس انجام میشود و پیشبینی میشود ساعت ۱۸:۳۰ در طبس به زمین بنشیند، پرواز برگشت نیز ساعت ۱۹:۱۵ از طبس به مقصد تهران خواهد بود.
مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی گفت: روز چهارشنبه ۲۷ آبان نیز پرواز شرکت هواپیمایی ماهان ساعت ۰۶:۳۰ از تهران به مقصد طبس انجام میشود و پیشبینی میشود ساعت ۰۸:۰۰ وارد فرودگاه طبس شود. پرواز برگشت این شرکت ساعت ۰۸:۵۰ از طبس به مقصد تهران انجام خواهد شد.