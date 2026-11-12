پیش بینی وزش باد و کاهش محسوس دما تا اواسط هفته آینده در آبادان و خرمشهر

پیش بینی وزش باد و کاهش محسوس دما تا اواسط هفته آینده در آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اواسط هفته آینده جو نسبتاً پایداری در سطح استان حاکم خواهد بود و در این مدت غبار صبحگاهی در شهر‌های صنعتی و احتمال وقوع پدیده مه رقیق صبحگاهی در مناطق ساحلی و کوهستانی وجود خواهد داشت.

محمد سبزه زاری افزود: تا اواخر روز شنبه (طی ساعاتی از بعد از ظهرها)، سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان در حد متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود؛ بنابراین احتمال برخاستن گردوغبار محلی و موقتی نیز دور از انتظار نیست.

او ادامه داد: تا اوایل روز شنبه کاهش محسوس دما در اغلب نقاط استان تداوم خواهد داشت. شمال خلیج فارس تا روز شنبه مواج خواهد بود.