رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه مستندسازی خسارت‌ها و جنایات جنگی انجام شده و دستگاه‌های مختلف در این زمینه مشارکت داشته‌اند، گفت: گردآوری اسناد و شواهد در مقایسه با تجربه جنگ ۱۲ روزه با دقت بیشتری دنبال شده، اما تکمیل سامانه ثبت مستندات و انجام تحلیل‌های حقوقی بر روی اسناد، همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، توکل حبیب‌زاده در همایش ملی میناب جهانی برخاسته از بی عدالتی با اشاره به اقدامات دستگاه‌های مسئول در زمینه مستندسازی خسارت‌های جنگی اظهار کرد: این‌گونه نیست که مستندسازی انجام نشده باشد؛ دستگاه‌های مختلف متناسب با مأموریت خود، اقدامات گسترده‌ای در زمینه ثبت و جمع‌آوری شواهد و مستندات انجام داده‌اند.

حبیب زاده افزود: بنیاد مسکن، شهرداری‌ها، جمعیت هلال احمر، پزشکی قانونی و سازمان اورژانس از جمله دستگاه‌هایی هستند که در حوزه مأموریت خود، اطلاعات و مستندات مربوط به خسارت‌های وارده، آسیب‌های انسانی و سایر ابعاد جنگ را جمع‌آوری کرده‌اند. در برخی کلان‌شهر‌ها نیز شهرداری‌ها مسئولیت مستندسازی خسارت‌های واردشده را بر عهده داشته‌اند.

حبیب‌زاده با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه و تأثیر آن در ارتقای کیفیت مستندسازی در جنگ اخیر گفت: به دلیل تجربه‌ای که در جنگ ۱۲ روزه به دست آمد، در جنگ اخیر جمع‌آوری اسناد و شواهد با دقت بیشتری دنبال شد؛ هرچند این به معنای کامل بودن مستندات گردآوری‌شده نیست.

رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت مستندات در روز‌های نخست جنگ تصریح کرد: این سامانه با هدف ثبت دقیق مستندات و بر اساس شیوه‌نامه مشخصی طراحی شد تا اطلاعاتی مانند شرح واقعه، زمان، مکان و گزارش‌های رسمی دستگاه‌ها در آن ثبت شود.

حبیب زاده ادامه داد: یکی از مشکلات موجود این است که تکمیل سامانه به همکاری دستگاه‌ها و کارشناسان آنها نیاز دارد. افرادی که در دستگاه‌های اجرایی مسئول ثبت اطلاعات هستند، لزوماً تجربه و تخصص لازم برای تنظیم گزارش‌های مستند و حقوقی را ندارند و همین موضوع روند تکمیل سامانه را با کندی مواجه کرده است.

حبیب‌زاده با بیان اینکه مکاتبات و جلسات مستمری برای پیگیری تکمیل اطلاعات سامانه با دستگاه‌های مختلف برگزار می‌شود، گفت: تلاش ما این است که دستگاه‌ها مستندات گردآوری‌شده را با دقت و مطابق شیوه‌نامه در سامانه ثبت کنند.

حبیب زاده در ادامه به مرحله دوم کار، یعنی تحلیل حقوقی اسناد و شواهد اشاره کرد و افزود: پس از گردآوری مستندات، باید تحلیل حقوقی و مستند از وقایع انجام شود. در این مرحله، اسناد موجود در اختیار صاحب‌نظران و دانشگاهیان قرار می‌گیرد تا ابعاد حقوقی وقایع بررسی و تحلیل‌های لازم تدوین شود.

رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه محیط زیست و میراث فرهنگی گفت: سازمان‌های مسئول در حوزه محیط زیست، در مناطقی که امکان دسترسی داشته‌اند، آزمایش‌ها و بررسی‌های لازم را انجام داده‌اند و کارشناسان این سازمان می‌توانند ابعاد خسارت‌های زیست‌محیطی را دقیق‌تر تشریح کنند. در حوزه میراث فرهنگی و آثار تاریخی و همچنین ساختمان‌های آسیب‌دیده نیز اقدامات مستندسازی انجام شده است.

حبیب‌زاده در پایان بر ضرورت ثبت وقایع در حافظه تاریخی و شکل‌دهی به ادبیات حقوقی و بین‌المللی مناسب تأکید کرد و گفت: در کنار جمع‌آوری و تحلیل اسناد، باید ادبیات‌سازی مناسبی درباره این وقایع صورت بگیرد تا ابعاد جنایات انجام‌شده در تاریخ و افکار عمومی داخلی و بین‌المللی فراموش نشود.

حبیب زاده با اشاره به تعبیر مطرح‌شده از سوی وزیر امور خارجه درباره «جنایت جهانی سوم» افزود: باید این تعبیر و ادبیات در سطح بین‌المللی ترویج شود تا ابعاد این جنایات به‌درستی در افکار عمومی جهان منعکس شود.