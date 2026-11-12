فردین هدایتی و امیرحسین زارع، دو قهرمان ارزنده کشتی کشور و مدال‌آوران مازندرانی رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ در کشتی فرنگی و آزاد، با حضور در دفتر رئیس کل دادگستری استان، مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، عباس پوریانی در این دیدار، ضمن تبریک افتخارآفرینی و موفقیت‌های ارزشمند این دو کشتی گیر شایسته مازندرانی، اظهار کرد: موفقیت و درخشش ورزشکاران ایرانی در میادین بین‌المللی، به‌ویژه قهرمانانی که با تلاش، پشتکار، اراده و روحیه پهلوانی برای کشورمان افتخارآفرینی می‌کنند، مایه مباهات و سربلندی ملت ایران است.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به جایگاه ویژه رشته ورزشی کشتی در فرهنگ و هویت مردم ایران و به‌خصوص استان، افزود: کشتی در این دیار تنها یک رشته ورزشی نیست، بلکه ریشه در فرهنگ، اصالت و روحیه پهلوانی مردم این استان دارد و جوانان مستعد مازندرانی با تکیه بر توانمندی، سخت‌کوشی و تلاش مستمر، پرچم پرافتخار ایران اسلامی را در عرصه‌های مختلف ورزشی به اهتزاز درمی‌آورند.

وی با تقدیر از عملکرد درخشان تیم ملی کشتی جمهوری اسلامی ایران و نقش‌آفرینی ارزشمند فردین هدایتی و امیرحسین زارع در کسب افتخارات جهانی، تصریح کرد: این موفقیت‌ها حاصل سال‌ها تلاش، تمرین مستمر، انضباط، خودباوری و برخورداری از روحیه رقابت سالم است و بی‌تردید می‌تواند الگویی ارزشمند برای نسل جوان کشور باشد.

پوریانی با بیان اینکه قهرمانان ورزشی علاوه بر افتخارآفرینی در عرصه رقابت‌های بین‌المللی، از جایگاه اجتماعی و فرهنگی مهمی نیز برخوردارند، خاطرنشان کرد: ورزشکاران موفق می‌توانند با رفتار حرفه‌ای، منش پهلوانی، اخلاق‌مداری و مسئولیت‌پذیری، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ تلاش، امید، همبستگی و نشاط اجتماعی ایفا کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه، ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی برای این دو قهرمان ملی، ابراز امیدواری کرد فردین هدایتی و امیرحسین زارع در ادامه مسیر پرافتخار ورزشی خود نیز با حفظ روحیه پهلوانی و تلاش مضاعف، شاهد کسب موفقیت‌های بیشتر و ثبت افتخارات تازه برای کشور باشند.

در این دیدار، از این دو کشتی‌گیر پرافتخار مازندرانی به پاس تلاش، افتخارآفرینی و کسب موفقیت در عرصه رقابت‌های جهانی، تجلیل به عمل آمد.