مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده انجمن حرفه‌ای هتلداران و سایر تأسیسات گردشگری همگن استان خوزستان، با حضور گسترده اعضا و بهره‌برداران تأسیسات گردشگری و تحت نظارت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان در هتل پارس اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده انجمن حرفه‌ای هتلداران و سایر تأسیسات گردشگری همگن استان، با حضور گسترده اعضا و بهره‌برداران تأسیسات گردشگری و تحت نظارت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان در هتل پارس اهواز برگزار شد.

این مجمع با مشارکت حداکثری اعضای تشکل برگزار شد و خوزستان را به‌عنوان دومین استان کشور در برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده این صنف معرفی کرد.

تبار قریب، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت شکل‌گیری ساختار جدید تشکل حرفه‌ای هتلداران استان اظهار کرد: برگزاری موفق این مجمع و استقرار ساختار جدید تشکل حرفه‌ای هتلداران خوزستان، گامی مهم در مسیر تقویت همکاری‌های صنفی، افزایش نقش‌آفرینی و مشارکت مؤثر بخش خصوصی و در نهایت ارتقای جایگاه صنعت گردشگری استان است.

در جریان این مجمع، علاوه بر برگزاری انتخابات و تعیین اعضای جدید هیئت‌مدیره و بازرسان، اساسنامه جدید انجمن نیز در نشست فوق‌العاده و منطبق با آیین‌نامه مربوطه به تصویب رسید.

بر اساس نتایج انتخابات، عبدالحمید حرمتی، علیرضا طبیب شوشتری، نیما احمدخسروی، حسن ایزدی و مهدی جنت‌مکان به عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

همچنین روزبه سلمان و سید قدرت‌الله موسوی به عنوان اعضای علی‌البدل هیات‌مدیره معرفی شدند.

در بخش بازرسی نیز حسین ممبینی به عنوان بازرس اصلی و سجاد سجل‌پور به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

این مجمع با هدف تقویت هم‌افزایی میان فعالان حوزه اقامتی و گردشگری، ساماندهی فعالیت‌های صنفی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه صنعت گردشگری استان خوزستان برگزار شد و با معرفی اعضای جدید هیئت‌مدیره و تصویب اساسنامه جدید به کار خود پایان داد.

عکاس: ابراهیم جرفی