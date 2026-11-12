به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته (در بازه ۱۹ تا ۲۰ آبان ۱۴۰۵) در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبر‌هایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.



موافقت ضمنی وزارت صنعت با افزایش ۴۵درصدی قیمت محصولات ایران خودرو

در پی انتشار اخباری درباره موافقت ضمنی وزارت صمت با افزایش ۴۵ درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو، سخنگوی این وزارتخانه اعلام کرد: هیچ مجوز تازه‌ای برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی صادر نشده است.



وام ۵۰۰ میلیونی بازنشستگان تامین اجتماعی

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت وام‌های ۱۵۰ و ۵۰۰ میلیون تومانی به بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی را شایعه دانست.



وجود مدارس کانکسی در شهرستان بهبهان

روابط عمومی آموزش و پرورش بهبهان با صدور اطلاعیه‌ای، اخبار منتشرشده پیرامون وجود مدارس کانکسی در این شهرستان را تکذیب کرد.



انتشار اسنادی غیرمستند درباره پرداخت پاداش به کارکنان و خانواده‌های شرکت ملی گاز ایران

براساس اعلام شرکت ملی گاز ایران، متن منتشرشده با عنوان «بخشنامه پرداخت پاداش به کارکنان شرکت ملی گاز ایران و خانواده‌ها» غیرواقعی و فاقد اعتبار بوده و هیچ‌گونه بخشنامه، ابلاغیه یا دستوری از سوی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران یا مدیریت توسعه منابع انسانی در این خصوص صادر نشده است.



حضور کی‌روش روی نیمکت تیم ملی فوتبال عربستان

فدراسیون فوتبال عربستان شایعه برکناری دونیس از هدایت تیم ملی این کشور را تکذیب کرد تا خبر مربیگری کارلوس کی‌روش در این تیم هم در حد شایعه بماند.

