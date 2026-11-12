بوستان فرشتگان میناب، یادمان شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب، همزمان با گرامیداشت هفته کیش، با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عملیات احداث بوستان به مساحت پنج هزار و ۵۰۰ مترمربع، از فروردین‌ امسال با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب آغاز شد و در این مجموعه به یاد هر یک از کودکان شهید، یک اصله درخت کاشته شده است.

بوستان با اجرای عملیات عمرانی و محوطه‌سازی، احداث هزار و ۸۰۰ مترمربع فضای سبز، ایجاد مسیر‌های پیاده‌روی و اجرای سیستم روشنایی آماده استفاده ساکنان و گردشگران است.

جانمایی و اجرای ۱۶۵ بولارد در بخش مرکزی بوستان با رویکردی نمادین و در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز میناب، تجهیزات روشنایی شامل چراغ‌های پارکی، وال‌ واشر، چراغ‌های چمنی و نورپردازی فنی در بخش‌های مختلف بوستان از دیگر امکانات و تجهیزات نصب شده در بوستان فرشتگان میناب است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و سرپرست شرکت عمران، آب و خدمات کیش به همراه معاون فنی و عمرانی، معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش و فرمانده سپاه کیش از بوستان دیدن کردند.