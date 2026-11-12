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همزمان با ایام فاطمیه پیکر مطهر شهید گمنام بر روی دوش مردم شهید پرور و دانشگاهیان خوی تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس همزمان با ایام عزاداری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور پرشور مسئولان، اساتید و دانشجویان و مراکز آموزشی این شهرستان مورد استقبال قرار گرفت.
مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام همزمان با ایام حزن انگیز فاطمیه، با حضور پرشور مردم، مسئولان، اساتید و دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی برگزار شد.
در این آیین معنوی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه فرهنگیان و جمعی از مراکز علمی، آموزشی و مدارس شهرستان میزبان مراسم تکریم و گلباران این شهید والامقام بودند.
شرکت کنندگان در این مراسم با ابراز ارادت به مقام شامخ شهدا، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای والای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، پیکر مطهر این شهید سفرکرده را گلباران کردند. همچنین همزمان با این آیین، مراسم عزاداری و سوگواری به یاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برگزار شد و فضای معنوی خاصی را در محیط دانشگاه ایجاد کرد.