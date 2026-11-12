به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس همزمان با ایام عزاداری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور پرشور مسئولان، اساتید و دانشجویان و مراکز آموزشی این شهرستان مورد استقبال قرار گرفت.

مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام همزمان با ایام حزن انگیز فاطمیه، با حضور پرشور مردم، مسئولان، اساتید و دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی برگزار شد.

در این آیین معنوی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه فرهنگیان و جمعی از مراکز علمی، آموزشی و مدارس شهرستان میزبان مراسم تکریم و گلباران این شهید والامقام بودند.

شرکت کنندگان در این مراسم با ابراز ارادت به مقام شامخ شهدا، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، پیکر مطهر این شهید سفرکرده را گلباران کردند. همچنین همزمان با این آیین، مراسم عزاداری و سوگواری به یاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برگزار شد و فضای معنوی خاصی را در محیط دانشگاه ایجاد کرد.