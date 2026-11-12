مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ از شروع عملیات اجرایی و ایجاد اولین موزه باستان‌شناسی استان قم با دستور وزیر میراث‌فرهنگی خبر داد و گفت: در حال حاضر ۸۹۲ موزه دارای مجوز در کشور فعال هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نخستین جلسه هم‌اندیشی موزه‌داران استان از آغاز عملیات اجرایی و ایجاد نخستین موزه باستان‌شناسی استان قم با دستور وزیر میراث‌فرهنگی خبر داد.

لیلا خسروی با اشاره به فعالیت ۸۹۲ موزه دارای مجوز در سطح کشور اظهار کرد: از این تعداد، ۲۶۲ موزه به صورت مستقیم توسط وزارت میراث‌فرهنگی اداره می‌شود و سایر موزه‌ها در اختیار نهاد‌هایی همچون شهرداری‌هاست و یا متعلق به بخش خصوصی هستند.

وی با تأکید بر سیاست تسهیل‌گری اداره‌کل موزه‌ها افزود: فرایند صدور مجوز برای متقاضیان را به کوتاه‌ترین زمان ممکن کاهش داده‌ایم تا هیچ درخواستی در بروکراسی اداری معطل نماند. از تمامی مجموعه‌داران و موزه‌دارانی که تاکنون موفق به اخذ مجوز نشده‌اند، دعوت می‌کنیم، اقدام کنند؛ زیرا داشتن مجوز پیش‌شرط اصلی بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی و مالی است.

مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ با اشاره به این‌که موزه فاطمی به عنوان نخستین موزه رسمی کشور در قم قرار دارد و در سال ۱۳۱۴ هجری خورشیدی تأسیس شده است، از خدمات ارزنده آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) در این زمینه تقدیر و تشکر کرد.

خسروی با بیان این که قم از موزه‌های کم‌نظیری برخوردار است، از تلاش موزه‌داران این استان قدردانی کرد و افزود: موزه‌ها می‌توانند نقش مؤثری در معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی‌اسلامی ایفا کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از تلاش‌ها و پیگیری‌های مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در حوزه موزه‌داری قدردانی و بر لزوم معرفی، اطلاع‌رسانی درباره موزه‌ها و استفاده از فضای مجازی در این زمینه تأکید کرد.

بازدید از موزه میراث خانه امام حسین (ع) و موزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت استان قم و همچنین بازدید از مراحل آماده‌سازی و ایجاد موزه باستان‌شناسی تاریخ و فرهنگ استان قم از دیگر برنامه‌های مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سفر به قم بود.