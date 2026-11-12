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مرکز اهدای خون خواجوی اصفهان فردا آماده خدمت رسانی به خیران شرکت کننده در نذر خون فاطمی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: به دلیل کاهش شدید ذخایر خون در استان و رفع نیاز بیماران، روز جمعه ۲۲ آبان مصادف با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مرکز اهدای خون خواجو شهر اصفهان از ساعت ۸ صبح تا ۱۲:۳۰ فعال و منتظر حضور اهداکنندگان از هر گروه خونی است.
کیان دهراب پور افزود: اهداکنندگان میتوانند با همراه داشتن با کارت ملی خود به مرکز اهدای خون خواجو مراجعه و با اهدای قسمتی از خون خود، یاریگر بیماران شوند.
در استان اصفهان بیش از هزار و ۵۰۰ بیمار تالاسمی، هزار بیمار هموفیلی و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار دیالیزی به طور ماهانه و هفتگی نیازمند دریافت خون هستند.