به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: به دلیل کاهش شدید ذخایر خون در استان و رفع نیاز بیماران، روز جمعه ۲۲ آبان مصادف با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مرکز اهدای خون خواجو شهر اصفهان از ساعت ۸ صبح تا ۱۲:۳۰ فعال و منتظر حضور اهداکنندگان از هر گروه خونی است.

کیان دهراب پور افزود: اهداکنندگان می‌توانند با همراه داشتن با کارت ملی خود به مرکز اهدای خون خواجو مراجعه و با اهدای قسمتی از خون خود، یاریگر بیماران شوند.

در استان اصفهان بیش از هزار و ۵۰۰ بیمار تالاسمی، هزار بیمار هموفیلی و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار دیالیزی به طور ماهانه و هفتگی نیازمند دریافت خون هستند.