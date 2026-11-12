استاندار آذربایجان غربی گفت: بهره‌گیری از توان و ظرفیت برخی مجموعه های بزرگ اقتصادی همچون ایمیدرو برای اجرای طرح‌های زیر ساختی باید با اولویت بندی طرح‌ها وتمرکز منابع بر طرح های حیاتی و اثر گذار همراه باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان غربی گفت: بهره‌گیری از توان و ظرفیت برخی مجموعه های بزرگ اقتصادی همچون ایمیدرو برای اجرای طرح‌های زیر ساختی باید با اولویت بندی طرح‌ها وتمرکز منابع بر طرح های حیاتی و اثر گذار همراه باشد.

رضا رحمانی درجلسه شورای معادن استان اولویت بندی طرح ها وتمرکز بر طرح‌های دارای نقش موثر درتوسعه اقتصادی استان را ضروری دانست و افزود: این رویکرد زمینه بهره‌برداری سریع واثر بخش‌تر از ظرفیت‌های موجود استان را فراهم می‌کند.

وی افزود: باید زمینه‌ای فراهم شود تا شورای معادن استان درچارچوب اختیارات قانونی، مسائل و چالش‌های حوزه معدن رابررسی وبرای رفع موانع وتسهیل فعالیت‌های معدنی تصمیم گیری مؤثرتری داشته باشد.

حجت‌الاسلام سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی هم گفت: بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی استان باید درچارچوب ضوابط قانونی وزیست محیطی وبدون آسیب به منابع طبیعی وزندگی مردم دنبال شود.