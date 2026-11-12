معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه با تأکید بر وجود ظرفیت‌های قانونی در نظام حقوقی ایران برای پیگیری جنایات جنگی گفت: حتی در نبود قانون خاص داخلی درباره جنایات جنگی، می‌توان با استناد به معاهدات بین‌المللی پذیرفته‌شده از سوی ایران و قواعد حقوق بین‌الملل عرفی، زمینه بررسی و تعقیب قضایی این جنایات را فراهم کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، امیرحسین محبعلی در همایش ملی «میناب جهانی به پا خاسته از بی‌عدالتی» با اشاره به ضرورت پیگیری حقوقی حمله به مدرسه میناب، افزود: کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، به‌ویژه کنوانسیون چهارم، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و برخی قواعد حقوق بین‌الملل عرفی، از جمله مستندات قابل اتکا برای بررسی این پرونده‌ها در نظام حقوقی ایران هستند.

محبعلی با اشاره به ماده ۹ قانون مدنی و جایگاه معاهدات بین‌المللی در نظام حقوقی کشور گفت: بر اساس ظرفیت‌های موجود، مقام قضایی می‌تواند از همان مرحله تحقیقات مقدماتی، عنوان اتهامی جنایت جنگی را مورد بررسی قرار دهد؛ البته در ادامه، جمع‌آوری ادله و اثبات ابعاد مختلف جرم بر عهده مقام تحقیق است.

معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه، مستندسازی دقیق را از الزامات اصلی پیگیری جنایات جنگی دانست و تأکید کرد: اثبات وقوع یک حادثه به‌تنهایی کافی نیست، بلکه باید عوامل طراحی، هدایت و اجرای حملات علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی شناسایی شوند و مسئولیت هر یک از افراد در زنجیره فرماندهی مشخص شود.

محبعلی با بیان اینکه مستندسازی باید از سطح عوامل اجرایی و عملیاتی آغاز و به شناسایی تصمیم‌گیران و آمران منتهی شود، افزود: تحقق این هدف به همکاری دستگاه‌های مختلف و جمع‌آوری شواهد و مدارک معتبر و قابل استناد نیاز دارد.

محبعلی همچنین آموزش تخصصی بازپرسان، قضات، وکلا و مستندسازان را ضروری دانست و گفت: رسیدگی به جنایات جنگی با جرایم عادی تفاوت دارد و شناخت ارکان حقوقی این جنایات و شیوه‌های اثبات آنها، مستلزم آموزش و تخصص ویژه است.

معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت همکاری کانون‌های وکلا، دانشگاه‌ها، نهاد‌های حقوقی و قوه قضائیه تصریح کرد: این مجموعه‌ها مکمل یکدیگر هستند و برای پیشبرد پرونده‌های جنایات جنگی، باید ظرفیت‌های تخصصی آنها در کنار هم قرار گیرد.

محبعلی مستندسازی جنایات جنگی را فراتر از تهیه پرونده برای دادگاه دانست و افزود: هزینه‌کرد در این حوزه، سرمایه‌گذاری برای آینده است؛ چرا که علاوه بر فراهم کردن زمینه پیگیری قضایی، به ثبت واقعیت‌ها در حافظه تاریخی و شکل‌گیری روایت حقوقی از جنایات نیز کمک می‌کند.

محبعلی در پایان خاطرنشان کرد: حتی اگر اجرای احکام قضایی در کوتاه‌مدت با محدودیت‌هایی مواجه باشد، نباید مستندسازی را متوقف کرد؛ چرا که ثبت دقیق شواهد و مستندات می‌تواند زمینه پاسخ‌گویی عاملان جنایات جنگی و پیگیری حقوقی آنها را در آینده فراهم کند.