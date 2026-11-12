دو شهر آمل و بابل پس از بررسی پرونده‌ها و مستندات ارسالی، به مرحله نهایی داوری رویداد ملی انتخاب پایتخت کتاب ایران راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آمل و بابل به‌عنوان دو نماینده مازندران، در جمع ۲۰ شهر راه‌یافته به مرحله نهایی داوری انتخاب پایتخت کتاب ایران و شهر‌های دوستدار کتاب قرار گرفتند.

بر اساس اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۲۰ شهر از ۱۲ استان کشور پس از بررسی پرونده‌ها و مستندات ارسالی، به مرحله نهایی این رویداد ملی راه یافته‌اند.

علیرضا نوری‌زاده مدیرکل دفتر مجامع و فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در شیوه‌نامه جدید، کارنامه فعالیت‌های شهر، برنامه راهبردی توسعه کتابخوانی و ظرفیت‌های زیرساختی، مبنای ارزیابی قرار گرفته‌اند تا توان شهر‌ها برای استمرار فعالیت‌های کتاب‌محور و تبدیل برنامه‌ها به دستاورد‌های قابل سنجش بررسی شود.

وی شهر‌های آبیک، آمل، ارومیه، بابل، بستک، بم، بوکان، خورموج، شاهین‌شهر، شهربابک، شهرضا، فیروزکوه، قزوین، کلیبر، کهنوج، لاهیجان، لنگرود، ماهان، نهبندان و همدان را ۲۰ شهر راه‌یافته به این مرحله معرفی کرد.

نوری‌زاده افزود: شهر‌های متقاضی باید با معرفی رسمی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، دبیرخانه اجرایی تشکیل می‌دادند و پرونده‌ای شامل گزارش مستند فعالیت‌های کتاب و کتابخوانی در سه سال گذشته، برنامه راهبردی توسعه کتابخوانی با افق سه تا پنج ساله و اطلاعات به‌روز زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مرتبط با کتاب ارائه می‌کردند.

به گفته وی، پرونده هر شهر پس از تأیید شهردار، فرماندار و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ارسال شده و مستندات نیز باید بر پایه اسناد معتبر، آمار، تصاویر، فیلم‌ها، مصوبات و شواهد اجرای فعالیت‌ها باشد.

مدیرکل دفتر مجامع و فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کیفیت و اثربخشی فعالیت‌ها را از محور‌های اصلی داوری دانست و گفت: میزان تحقق اهداف، نوآوری، مشارکت مردمی، همکاری نهاد‌های محلی و پایداری برنامه‌ها از شاخص‌های ارزیابی است و شرایط و ظرفیت‌های بومی هر شهر نیز در داوری لحاظ می‌شود.

وی ادامه داد: پرونده ۲۰ شهر در مرحله نهایی بررسی می‌شود و ارزیابی‌های میدانی نیز برای تطبیق مستندات با وضعیت واقعی و سنجش کیفیت اجرای برنامه‌ها انجام خواهد شد.

نوری‌زاده گفت: پس از جمع‌بندی نظر هیئت داوران و تأیید شورای سیاست‌گذاری، پایتخت کتاب ایران و شهر‌های دوستدار کتاب در بهمن‌ماه ۱۴۰۵ معرفی می‌شوند.