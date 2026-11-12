مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به تکمیل و بهره‌برداری از بیش از ۲۶۰ طرح ورزشی طی ۴ سال اخیر، گفت: کمبود اعتبارات و فاصله منابع تخصیصی با نیاز‌های واقعی ورزش، همچنان یکی از موانع اصلی توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید بنی‌تمیم با بیان اینکه خوزستان از استان‌های مستعد و اثرگذار در ورزش کشور به شمار می‌رود اظهار کرد: ورزش این استان از پیشینه‌ای غنی برخوردار است و در رشته‌های مختلف، چهره‌های شاخص و قهرمانان متعددی را به ورزش ملی معرفی کرده است.

وی با اشاره به برخورداری خوزستان از سرمایه‌های انسانی ارزشمند در حوزه ورزش افزود: حضور مربیان توانمند و متخصص، علاقه‌مندی گسترده مردم به فعالیت‌های ورزشی و توجه مسئولان به این حوزه، ظرفیت مناسبی برای رشد و اعتلای ورزش استان فراهم کرده است.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به نقش تاریخی این استان در شکل‌گیری و گسترش برخی رشته‌های ورزشی در کشور بیان داشت: در گذشته و متناسب با شرایط خاص آن مقطع، انتقال و توسعه برخی رشته‌های ورزشی از مسیر خوزستان در استان‌های دیگر شتاب گرفت و امروز نیز سهم ورزشکاران خوزستانی در افتخارات و مدال‌های کشور قابل توجه است.

بنی‌تمیم توسعه فضا‌های ورزشی را از اولویت‌های مجموعه ورزش و جوانان استان دانست و گفت: در ۴ سال گذشته طرح‌هایی همچون بازگشایی استخرها، تکمیل خانه کشتی، احداث زمین‌های چمن مصنوعی، تامین تجهیزات ورزشی و ... برای استفاده ورزشکاران و نسل آینده ورزش خوزستان به بهره‌برداری رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات انجام‌شده پاسخگوی تمام نیاز‌های ورزش استان نیست ادامه داد: با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی اداره کل و هیات‌های ورزشی، همچنان با مطالبات و انتظارات گسترده‌ای در حوزه زیرساخت و امکانات مواجه هستیم و برای جبران عقب‌ماندگی‌ها باید روند توسعه با جدیت بیشتری دنبال شود.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان کمبود منابع مالی را یکی از چالش‌های اساسی این حوزه عنوان کرد و افزود: اعتبارات و تخصیص‌های اختصاص‌یافته به ورزش با حجم نیاز‌ها و انتظارات موجود تناسب ندارد لذا ضروری است برای تحقق منابع پایدار، اقدامات موثرتری انجام شود تا امکان پاسخگویی به مطالبات ورزشکاران و مردم فراهم شود.

بنی‌تمیم با تاکید بر ضرورت توجه همزمان به ورزش همگانی و قهرمانی خاطرنشان کرد: توسعه ورزش همگانی زیربنای تقویت ورزش قهرمانی و شناسایی استعداد‌های جدید است.

وی افزود: با توجه به شرایط مناسب آب‌وهوایی استان، هیات‌های ورزشی باید با برنامه‌ریزی منسجم در حوزه استعدادیابی و گسترش فعالیت‌های عمومی ورزش نقش‌آفرینی کنند.

بر اساس این گزارش بیش از ۲۵۰ هزار خوزستانی به صورت سازمان یافته در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت می‌کنند که نیمی از این جمعیت را بانوان تشکیل می‌دهند.