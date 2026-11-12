

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ مراسم شب وداع با شهدا همزمان با شب شهادت حضرت زهرا (س)، امشب از ساعت ۱۹:۳۰ در میدان آیت‌الله شهید رئیسی بیرجند برگزار می‌شود.

مراسم تشییع شهدا روز جمعه ۲۲ آبان همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) ساعت ۹ صبح از کهف الشهدا تا میدان رئیسی برگزار خواهد شد و بعداز نماز جمعه مراسم تدفین یک شهید در دادگستری بیرجند برگزار می‌شود و دو شهید هم برای مراسم تشییع و وداع با شهدا به شهرستان قاین منتقل و یک شهید روز یکشنبه در قاین به خاک سپرده خواهد شد.

پیکر مطهر ۶ شهید گمنام از شنبه ۱۶ آبان وارد استان شده است.

پیکر دو شهید در بیرجند و قائنات به خاک سپرده می‌شوند و پیکر چهار شهید دیگر به تهران بازخواهند گشت.