شهرستان بیرجند امروز ۲۱ آبان؛ میزبان شهدای گمنام
شهدای گمنام امروز همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) در شهرستان بیرجند تشییع میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
؛ مراسم شب وداع با شهدا همزمان با شب شهادت حضرت زهرا (س)، امشب از ساعت ۱۹:۳۰ در میدان آیتالله شهید رئیسی بیرجند برگزار میشود.
مراسم تشییع شهدا روز جمعه ۲۲ آبان همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) ساعت ۹ صبح از کهف الشهدا تا میدان رئیسی برگزار خواهد شد و بعداز نماز جمعه مراسم تدفین یک شهید در دادگستری بیرجند برگزار میشود و دو شهید هم برای مراسم تشییع و وداع با شهدا به شهرستان قاین منتقل و یک شهید روز یکشنبه در قاین به خاک سپرده خواهد شد.
پیکر مطهر ۶ شهید گمنام از شنبه ۱۶ آبان وارد استان شده است.
پیکر دو شهید در بیرجند و قائنات به خاک سپرده میشوند و پیکر چهار شهید دیگر به تهران بازخواهند گشت.