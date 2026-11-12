رئیس مرکز بهداشت بویراحمد از مهر و موم ۶ واحد صنفی متخلف به دلیل رعایت نکردن ضوابط و مقررات بهداشتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، محسن اسدی گفت: در راستای تشدید نظارت‌های بهداشتی و صیانت از سلامت عمومی، کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهید دامیده بویراحمد در جریان بازرسی از واحدهای صنفی، ۶ واحد متخلف را به دلیل رعایت نکردن الزامات بهداشتی مهر و موم کردند.

وی افزود: واحدهای صنفی مهر و موم‌شده شامل یک رستوران، یک نانوایی و چهار آرایشگاه زنانه بوده‌اند که به دلیل بی‌توجهی به ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشت محیط، با برخورد قانونی مواجه شدند.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز نظام سلامت است، تصریح کرد: نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی با هدف پیشگیری از بروز بیماری‌های ناشی از عوامل محیطی و غذایی و حفظ سلامت شهروندان به‌صورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه تخلف بهداشتی مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت رعایت اصول بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، رستوران‌ها و نانوایی‌ها بیان کرد: رعایت بهداشت فردی کارکنان، نظافت محیط، نگهداری صحیح مواد غذایی و اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی از الزامات فعالیت این واحدهاست و هرگونه سهل‌انگاری در این زمینه می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد.

اسدی همچنین رعایت اصول بهداشتی در آرایشگاه‌های زنانه را ضروری دانست و گفت: ضدعفونی مستمر ابزار و تجهیزات، استفاده از وسایل بهداشتی و رعایت اصول بهداشت فردی و محیطی از مهم‌ترین الزامات فعالیت این مراکز است و بی‌توجهی به این موارد می‌تواند زمینه انتقال بیماری‌ها را فراهم کند.

وی تأکید کرد: تمامی متصدیان واحدهای صنفی موظف به رعایت مستمر دستورالعمل‌ها و ضوابط بهداشتی هستند و در صورت مشاهده تخلف و بی‌توجهی به اخطارهای قانونی، اقدامات لازم از جمله جلوگیری از ادامه فعالیت و مهر و موم واحد انجام خواهد شد.