سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از آغاز طرح پایش میدانی کارخانه‌ها، واحد‌های صنعتی و کارگاه‌های پرخطر در مجاورت مناطق مسکونی اهواز به‌منظور پیشگیری از حوادث احتمالی و کاهش مخاطرات ایمنی برای شهروندان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی مطراوی گفت: به‌منظور پیشگیری از حوادث احتمالی و کاهش مخاطرات ایمنی برای شهروندان، طرح پایش میدانی کارخانه‌ها، واحد‌های صنعتی و کارگاه‌های پرخطر در مجاورت مناطق مسکونی اهواز آغاز شده است.

وی بیان کرد: در این طرح وضعیت ایمنی و شرایط محیطی واحد‌های مذکور به‌دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مطراوی اظهار داشت: در این بازرسی‌ها مخاطرات احتمالی ناشی از فعالیت این مراکز، به‌ویژه خطراتی که می‌توانند بافت‌های مسکونی و جان و مال شهروندان را تهدید کنند ارزیابی می‌شود.

وی شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، بررسی دقیق الزامات ایمنی، پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار و کاهش خسارات احتمالی را از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح اعلام کرد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز ضمن تاکید بر اهمیت حیاتی رعایت اصول ایمنی در واحد‌های صنعتی و کارگاهی، بر ضرورت توجه جدی و مسئولانه مدیران و مسئولان این مراکز به الزامات ایمنی و پیشگیرانه تاکید کرد.

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر به خوزستان با اشاره به تغییر ماهیت تهدید‌ها و ضرورت آمادگی برای مواجهه با بحران‌های احتمالی آینده گفت: بازنگری در الگو‌های عملیاتی و عبور از رویکرد‌های سنتی مبتنی بر حوادث طبیعی یک ضرورت است.

خوزستان ۲ هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی فعال دارد.