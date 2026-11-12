به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، رقیه رحمانی، مدیرکل بهزیستی مازندران، با اعلام تمدید مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره ملی دوسالانه فرهنگی و هنری «سیمرغ» تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۵، از نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال و جوانان ۱۹ تا ۳۵ سال گروه‌های هدف بهزیستی استان برای شرکت در این جشنواره دعوت کرد.

وی با تاکید بر اهمیت شناسایی و شکوفایی استعداد‌های هنری نوجوانان و جوانان اظهار داشت: این جشنواره فرصت ارزشمندی برای معرفی توانمندی‌ها، خلاقیت‌ها و ظرفیت‌های هنری نسل جوان، به‌ویژه نوجوانان و جوانان دارای معلولیت و سایر افراد تحت حمایت بهزیستی است.

مدیرکل بهزیستی مازندران افزود: علاقه‌مندان می‌توانند در رشته‌های عکاسی، طراحی، نقاشی، خوشنویسی، گرافیک، فیلم‌نامه کوتاه و داستان کوتاه و با موضوعات تعیین‌شده در جشنواره، آثار خود را ارسال کنند.

رحمانی از مراکز تحت نظارت، کارشناسان، مددکاران اجتماعی و خانواده‌ها خواست با اطلاع‌رسانی و تشویق نوجوانان و جوانان واجد شرایط، زمینه مشارکت هرچه بیشتر این عزیزان را فراهم کنند.

اطلاعات بیشتر و ثبت نام در جشنواره از طریق لینک زیر

https://simorghfestival.com/ersal-asar

مهلت ارسال آثار تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

بیایید استعداد‌ها را به تصویر بکشیم؛ صدای خلاقیت نوجوانان و جوانان بهزیستی مازندران را به گوش ایران برسانیم.