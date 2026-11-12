تجمعات مردمی در چهارمحال و بختیاری، پیام‌آور ایستادگی ملت در برابر توطئه‌ها و حمایت قاطع از نظام اسلامی و رهبری معظم انقلاب است.

حضور گسترده مردم چهارمحال و بختیاری در خیابان‌ها در حمایت از انقلاب و رهبری

حضور گسترده مردم چهارمحال و بختیاری در خیابان‌ها در حمایت از انقلاب و رهبری

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در این تجمعات، شرکت‌کنندگان با فریاد شعار‌های انقلابی، بر این نکته تاکید کردند که ملت ایران هیچ‌گاه در برابر فشار‌های خارجی عقب‌نشینی نخواهد کرد. حضور پررنگ مردم در میادین، نشان‌دهنده وحدت ملی و اقتدار داخلی کشور در مواجهه با چالش‌های پیش رو است.

مردم استان با تاکید بر اقتدار نظام جمهوری اسلامی، با تجدید میثاق با رهبری، بر ضرورت ایستادگی در برابر هرگونه تهاجم و تلاش برای مقابله با نقشه‌های فرقه‌گرایی و بی‌ثباتی تأکید کردند.