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همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مراسم سوگواری و عزاداری با حضور پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام دوران دفاع مقدس در حسینیه غدیر ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مراسم سوگواری و عزاداری با حضور پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام دوران دفاع مقدس در حسینیه غدیر ارومیه برگزار شد.
در این مراسم که با حضور جمعی از بانوان، دختران نوجوان و جوان همراه بود، حاضران با برگزاری آیین عزاداری، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند.
نیر الهامی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی، در این مراسم با اشاره به جایگاه و اهمیت ایام فاطمیه، بر ضرورت تبیین سیره و شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) در میان نسل جوان تأکید کرد و حضور بانوان و دختران نوجوان و جوان در این مراسم را فرصتی برای آشنایی بیشتر آنان با آموزههای دینی و فرهنگی دانست.