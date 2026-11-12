به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مراسم سوگواری و عزاداری با حضور پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام دوران دفاع مقدس در حسینیه غدیر ارومیه برگزار شد.

در این مراسم که با حضور جمعی از بانوان، دختران نوجوان و جوان همراه بود، حاضران با برگزاری آیین عزاداری، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند.

نیر الهامی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی، در این مراسم با اشاره به جایگاه و اهمیت ایام فاطمیه، بر ضرورت تبیین سیره و شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) در میان نسل جوان تأکید کرد و حضور بانوان و دختران نوجوان و جوان در این مراسم را فرصتی برای آشنایی بیشتر آنان با آموزه‌های دینی و فرهنگی دانست.