نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با ارسال نامه‌ای به رئیس رسانه ملی از پوشش گسترده و انعکاس شایسته مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن نامه حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدحسین موسی‌پور به پیمان جبلی به این شرح است:

حضور با شکوه مردم در یوم‌الله سیزدهم آبان، افزون بر تجلی بصیرت تاریخی و روحیه استکبارستیزی ملت ایران، فرصتی برای بازتاب اقتدار اجتماعی، وحدت ملی و اراده خلل‌ناپذیر مردمی است که در بزنگاه‌های تاریخی، همواره با مشارکت آگاهانه خود از عزت، استقلال و آرمان‌های انقلاب اسلامی صیانت کرده‌اند.

در این میان، رسانه ملی به‌عنوان یکی از ارکان مهم روایتگری و بازتاب سرمایه اجتماعی کشور، نقشی تعیین‌کننده در تبیین ابعاد این حماسه، انعکاس گستره حضور مردمی و انتقال پیام روشن ملت ایران به افکار عمومی داخلی و بین‌المللی برعهده دارد.

بدین‌وسیله از اهتمام جناب‌عالی و تلاش‌های ارزشمند مدیران، خبرنگاران، تصویربرداران، گزارشگران، عوامل فنی و تمامی دست‌اندرکاران سازمان صداوسیما در زمینه اطلاع‌رسانی، پوشش گسترده و انعکاس شایسته مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نمایم.

بی تردید، روایت دقیق، فراگیر و هوشمندانه این حضور حماسی، افزون بر پاسداشت مشارکت آگاهانه مردم، در خنثی‌سازی روایت‌های تحریف آمیز، تقویت اعتماد و امید اجتماعی و بازنمایی حقیقت اقتدار ملی و انسجام مردمی در برابر جبهه استکبار، اثری ماندگار و راهبردی دارد.

از درگاه خداوند منان، توفیق روزافزون جناب‌عالی و مجموعه پرتلاش رسانه‌ی ملی را در انجام این رسالت خطیر مسئلت دارم.