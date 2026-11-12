مدیر کل هواشناسی خوزستان تا اواسط هفته آینده جو نسبتا پایدار، مه صبحگاهی در مناطق کوهستانی و کاهش دما در اغلب مناطق استان پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اواسط هفته آینده جو نسبتاً پایداری در سطح استان حاکم خواهد بود و در این ایام غبار صبحگاهی در شهر‌های صنعتی و احتمال وقوع پدیده مه رقیق صبحگاهی در مناطق ساحلی و کوهستانی وجود خواهد داشت.

وی افزود: همچنین طی امروز تا اواخر روز شنبه (طی ساعاتی از بعد از ظهرها)، سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان در حد متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود؛ بنابراین احتمال برخاستن گردوغبار محلی و موقتی نیز دور از انتظار نیست.

سبزه زاری تصریح کرد: تا اوایل روز شنبه کاهش محسوس دما در اغلب نقاط استان تداوم خواهد داشت. شمال خلیج فارس تا روز شنبه مواج خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی خوزستان می‌گوید: در شبانه روز گذشته صفی آباد دزفول با دمای ۲۲.۸ و دزپارت با دمای ۵.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۲۱ و کمینه دمای ۹.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.