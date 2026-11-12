مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی از پیش‌بینی اعتبار برای اجرای طرح های اولویت‌دار عمرانی، آموزشی و آبرسانی شهرستان‌های سراب، اهر و شبستر در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات در سال ۱۴۰۵ خبر داد و بر نقش مودیان در انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات و مشارکت مستقیم در توسعه استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سیدطا‌ها علوی با اشاره به ظرفیت‌های طرح نشان‌دار کردن مالیات اظهار کرد: در این طرح مودیان مالیاتی می‌توانند با انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خود در امین اعتبار مورد نیاز طرح های منتخب مشارکت کنند و به‌ صورت ملموس در هدایت منابع مالیاتی به سمت طرح‌های عمرانی، آموزشی و خدماتی نقش داشته باشند.

وی افزود: در شهرستان سراب طرح هایی از جمله بهسازی راه اصلی حدفاصل صفر تا ۱۵ کیلومتر از مبدا سراب با اعتبار ۱۳۷ میلیارد و ۳۱۱ میلیون تومان، احداث مدرسه ۱۲ کلاسه باهنر با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان، تکمیل مدرسه سه‌کلاسه گل‌آباد با اعتبار یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و تکمیل مدرسه ۶ کلاسه سرد‌ها با اعتبار یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در فهرست طرح های مشمول این طرح قرار گرفته‌اند.

علوی ادامه داد:در شهرستان اهر نیز تکمیل مدرسه ۶ کلاسه شیخ شهاب‌الدین با اعتبار ۶ میلیارد تومان، تامین آب آشامیدنی روستای افیل با اعتبار ۷ میلیارد تومان و تکمیل محوطه‌سازی و حصارکشی مدرسه ۱۲ کلاسه شادروان اسفندیاری با اعتبار ۲۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.

مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی همچنین با اشاره به طرح شهرستان شبستر گفت: تامین آب آشامیدنی روستای دیزج خلیل با اعتبار پیش‌بینی‌ شده ۱۰ میلیارد تومان از دیگر طرح‌های مشمول مالیات نشان‌دار طی امسال است که در حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست قرار دارد.

وی با بیان اینکه طرح نشان‌دار کردن مالیات، زمینه مشارکت مستقیم مردم در توسعه و آبادانی مناطق مختلف استان را فراهم می‌کند خاطرنشان کرد: مودیان با انتخاب طرح موردنظر خود می‌توانند نقش موثری در تامین مالی طرح‌های اولویت‌دار و تسریع در اجرای طرح های مورد نیاز شهرستان‌ها ایفا کنند.

علوی با تاکید بر ضرورت استفاده مودیان از فرصت فراهم‌ شده برای مشارکت در این طرح اعلام کرد:۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ آخرین مهلت مشارکت مودیان استان در طرح نشان‌دار کردن مالیات و همزمان با پایان مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم است.