با توجه به محدودیت منابع آب، نیروی انسانی و افزایش هزینه‌های تولید، استفاده بیشتر از ماشین‌آلات کشاورزی نقش مؤثری در رشد بهره‌وری دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی در همایش تخصصی کاشت، داشت و برداشت مکانیزه چغندرقند که به میزبانی اراک برگزار شد، با اشاره به محدودیت منابع آب، نیروی انسانی و افزایش هزینه‌های تولید گفت: در شرایط کنونی، استفاده از ماشین‌آلات و فناوری‌های نوین می‌تواند نقش مؤثری در کاهش ضایعات، افزایش کیفیت محصولات و بهبود بهره‌وری در مراحل مختلف تولید و برداشت داشته باشد.

محمدباقر آقاعلیخانی افزود: نگاه به کشاورزی نباید صرفاً به تولید محصول محدود شود، بلکه باید با توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری، ایجاد زیرساخت‌های نگهداری و حمل‌ونقل و بهره‌گیری از ظرفیت بازار‌های کشور‌های همسایه، زمینه افزایش ارزش افزوده و توسعه صادرات محصولات کشاورزی فراهم شود.

او با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی مورد نیاز نوسازی تجهیزات کشاورزی ابراز داشت: اجرای ماده ۴۷ و بهره‌گیری از ظرفیت شبکه بانکی برای حمایت از مکانیزاسیون بخش کشاورزی در استان دنبال می‌شود و آمادگی لازم برای پیگیری مسائل و موانع سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد.

آقاعلیخانی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع برای توسعه بخش کشاورزی استان گفت: تدوین سند توسعه کشاورزی استان با همکاری جهاد کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است تا با شناسایی ظرفیت‌ها و رفع موانع موجود، مسیر توسعه هدفمند این بخش هموار شود.

او پیوند میان کشاورزی، صنعت، گردشگری و صنایع دستی را از الزامات تقویت اقتصاد روستایی دانست و بیان داشت: توسعه متوازن و ایجاد فرصت‌های اشتغال و درآمد پایدار در مناطق روستایی می‌تواند ضمن جلوگیری از مهاجرت جمعیت به شهرها، زمینه ماندگاری جوانان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی روستا‌ها را فراهم کند.