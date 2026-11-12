به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی سازمان آتش‌نشانی کاشان گفت: صبح امروز آتش‌نشانان با اطلاع از آتش‌سوزی یک دستگاه لودر واقع در داخل یک سوله صنعتی در محدوده شهرک صنعتی، ابتدای جاده نوش آباد به محل اعزام و از سرایت شعله‌ها به یک دستگاه کامیون مجاور جلوگیری کردند.

روح‌الله فدائی بر اهمیت اعلام سریع حوادث تأکید کرد و افزود: تأخیر در اطلاع‌رسانی می‌تواند موجب گسترش حریق و افزایش خسارت‌های احتمالی شود، از این رو شهروندان و فعالان واحد‌های صنعتی باید، با مشاهده دود یا آتش، در کوتاه‌ترین زمان ممکن موضوع را به نیرو‌های امدادی اطلاع دهند.