قلم‌زنی هنری ماندگار از دل تاریخ فلزکاری ایران است، هنری زنده، با اصالت، زیبا که جهانی از معنا را روایت می کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان قلم‌زنی یکی از کهن‌ترین و ظریف‌ترین هنرهای سنتی ایران است که با ترکیب خلاقیت، مهارت و صبر، بر سطح فلزاتی همچون مس، نقره و برنج نقش می‌زند. این هنر که در زمره شاخه‌های فلزکاری سنتی ایران قرار دارد، با استفاده از قلم و چکش انجام می‌شود و طی آن هنرمند، نقوش مورد نظر را با ضربات منظم و حساب‌شده بر سطح فلز حک می‌کند. قلم‌زنی در کنار زیبایی بصری، حامل روایت‌های فرهنگی، تاریخی و حتی اسطوره‌ای است که بر پیکره فلز جان می‌گیرد.

هنر قلم زنی این روز‌ها در بین بانوان و مردان دیار ملایر طرفداران بسیاری را جذب خود کرده است.

سعیده سادات موسوی صنایع که به عنوان مادر قلم زنی ملایر از او یاد میشود این روز‌ها درکارگاه هنری خود توانسته اثری تاریخی از داستان‌های شاهنامه را به روی فلز نقش زده است.