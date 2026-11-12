مدیر آموزش‌وپرورش ناحیه یک کرج از احضار دبیر یکی از هنرستان‌های این ناحیه در پی انتشار فیلمی از رفتار نامتعارف وی در کلاس درس خبر داد و گفت: حضور این دبیر در هنرستان متوقف شده و پرونده او برای بررسی و تصمیم‌گیری در اختیار حوزه نظارتی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز، مراقی با اشاره به انتشار فیلمی از رفتار خارج از چارچوب حرفه‌ای یکی از دبیران در فضای مجازی اظهار کرد: پس از اطلاع از موضوع، حوزه نظارتی آموزش‌وپرورش ناحیه یک کرج بلافاصله وارد عمل شد و بررسی ابعاد این اتفاق را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: دبیر مربوطه احضار شده و تذکرات جدی به وی داده شده است؛ همچنین مقرر شده است این دبیر دیگر در هنرستان محل وقوع اتفاق حضور نداشته باشد.

مدیر آموزش‌وپرورش ناحیه یک کرج درباره زمینه وقوع این اتفاق نیز گفت: بر اساس بررسی‌های اولیه، این رویداد در جریان تدریس و پس از بی‌توجهی و برخی رفتارهای نامناسب تعدادی از دانش‌آموزان و ایجاد اختلال در روند آموزش رخ داده است که در این شرایط، دبیر کنترل رفتار خود را از دست داده و اقدامی خارج از شأن و چارچوب حرفه‌ای معلمی انجام داده است.

مراقی با تأکید بر اینکه رفتار نامناسب دانش‌آموزان نمی‌تواند توجیهی برای برخورد خارج از ضوابط حرفه‌ای از سوی معلمان باشد، تصریح کرد: مدیریت کلاس و مواجهه صحیح با رفتارهای دانش‌آموزان از مسئولیت‌های حرفه‌ای معلمان است و رعایت اصول اخلاقی و تربیتی در هر شرایطی ضرورت دارد.

وی خاطرنشان کرد: پرونده دبیر مربوطه همچنان در حوزه نظارتی در دست بررسی است و پس از تکمیل بررسی‌ها و روشن شدن ابعاد مختلف موضوع، تصمیمات مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات اتخاذ خواهد شد.

مدیر آموزش‌وپرورش ناحیه یک کرج در پایان تأکید کرد: صیانت از حقوق و کرامت دانش‌آموزان و معلمان و فراهم کردن محیطی امن، سالم و مبتنی بر احترام متقابل در مدارس از اولویت‌های آموزش‌وپرورش است و در رسیدگی به گزارش‌های مرتبط با این موضوع هیچ‌گونه قصور و کوتاهی پذیرفتنی نیست.