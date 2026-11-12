



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به دستاورد‌های برگزاری دو دوره نمایشگاه اکسپو شیراز گفت: این رویداد علاوه بر معرفی توانمندی‌های اقتصادی استان، زمینه انعقاد قراردادها، امضای تفاهم‌نامه‌ها و توسعه همکاری‌های تجاری را فراهم کرد.

مسعود گودرزی در نشست با فعالان اقتصادی لارستان اظهار کرد: پاویون لارستان در دو دوره برگزاری اکسپو شیراز، با برخورداری از محتوای مناسب و معرفی هدفمند ظرفیت‌های منطقه، عملکرد قابل توجهی داشت و توانست در کنار معرفی توانمندی‌های شهرستان، زمینه انعقاد قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌های اقتصادی را فراهم کند.

معاون امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به تجربه موفق برگزاری اجلاس دیپلماسی منطقه‌ای در مدت‌زمان ۱۵ روزه گفت: برگزاری این رویداد‌ها نشان داد که فارس از ظرفیت مدیریتی، اجرایی و اقتصادی لازم برای میزبانی برنامه‌های بزرگ ملی و بین‌المللی برخوردار است.

گودرزی با بیان اینکه آثار اکسپو شیراز تنها به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: این رویداد‌ها آثار فرهنگی و اجتماعی نیز به همراه داشتند و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های شهرستان‌های استان و تقویت توسعه متوازن منطقه‌ای فراهم کردند.

وی همچنین با اشاره به تداوم فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در شرایط دشوار کشور تصریح کرد: در کنار اجرای طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، برگزاری رویداد‌های فرهنگی و هنری نیز به ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت روحیه مردم کمک کرد و نشان داد فعالیت‌های استان در حوزه‌های مختلف متوقف نشده است.

معاون امور اقتصادی استانداری فارس با تأکید بر ضرورت پیوند ظرفیت‌های مالی جنوب استان با توان فنی و تخصصی سایر مناطق فارس گفت: سرمایه‌گذاران جنوب استان، به‌ویژه فعالان اقتصادی لارستان، از توان مالی و ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردارند و اگر این منابع با دانش فنی و توان تخصصی سایر مناطق استان همراه شود، می‌توان زمینه اجرای طرح‌های بزرگ و ایجاد ارزش افزوده بیشتر را فراهم کرد.

گودرزی با اشاره به آمادگی مدیریت استان برای حمایت از سرمایه‌گذاران افزود: با دستور استاندار فارس، سرمایه‌گذاران واقعی برای پیگیری طرح‌های خود نیازی به طی کردن مکاتبات و فرایند‌های طولانی اداری ندارند و می‌توانند درخواست خود را مستقیماً مطرح کنند تا مدیران دستگاه‌های مرتبط در جلسات مشترک حضور یابند و در همان جلسه تصمیم‌گیری و توافق‌های لازم برای پیشبرد طرح انجام شود.