امروز وزش باد شدید و مواج بودن دریا پدیده شاخص مناطق دریایی و جزایر خلیج فارس در هرمزگان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریا به ویژه خلیج فارس با وزش باد‌های شدید شمال غربی تا جنوب غربی مواج پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در این مدت بیشینه سرعت باد در مناطقی از خلیج فارس (فراساحل غربی و جنوب جزایر کیش و لاوان) به محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعات و بیشینه ارتفاع امواج دریا تا ۲۰۰ سانتیمتر می‌رسد.

وی توصیه کرد: شناور‌های سبک و صیادی از رفت و آمد جدا خودداری کنند و تدابیر لازم در بنادر استان خصوصا بنادر غربی صورت پذیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: کشتی‌های تجاری از رفت و آمد به مقاصد استان‌های بوشهر و خوزستان خودداری کنند.

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حمزه نژاد افزود: وزش باد‌های شدید شمال غربی و مواج بودن دریا تا بعدازظهر شنبه ۲۳ آبان بویژه در خلیج فارس ادامه دارد.

وی گفت: امروز همچنین در مناطق شرقی استان احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق وجود دارد و توصیه می‌شود از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

از لحاظ دمایی امروز بدلیل ابرناکی کاهش نسبی دمای بیشینه داریم.