مدیر آبفا منطقه بندر ماهشهر استان خوزستان از آماده‌سازی و بهره‌برداری حداکثری از ۲۳ تأسیسات و تلمبه‌خانه فاضلاب این منطقه برای فصل بارندگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داوود چاشیانی اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی بارندگی‌ها و ضرورت آماده‌به‌کار زیرساخت‌های فاضلاب، ۲۳ تأسیسات و تلمبه‌خانه منطقه با حداکثر ظرفیت در مدار بهره‌برداری قرار گرفته‌اند تا توان پمپاژ و انتقال فاضلاب در زمان بارندگی افزایش یابد.

وی افزود: در همین زمینه، چندین دستگاه پمپ در سایزهای ۶، ۸ و ۱۰ اینچ در ایستگاه‌های مختلف نصب و راه‌اندازی شده است. همچنین دیزل‌ژنراتورها مورد اورهال و آماده‌سازی قرار گرفته‌اند تا در شرایط اضطراری، عملکرد تأسیسات و ایستگاه‌های پمپاژ با اطمینان بیشتری ادامه یابد.

مدیر آبفا منطقه بندرماهشهر ادامه داد: لایروبی مناطق آبگیر با هدف تسهیل جریان و انتقال آب‌های سطحی و آماده‌سازی الکتروپمپ‌ها و تجهیزات نیز از دیگر اقدامات نیروهای عملیاتی و بهره‌برداری بوده است. پایش مستمر تجهیزات و بررسی عملکرد تلمبه‌خانه‌ها نیز برای اطمینان از آمادگی آن‌ها در زمان بارندگی انجام می‌شود.

چاشیانی با اشاره به اهمیت همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان خاطرنشان کرد: آماده‌به‌کاری تأسیسات فاضلاب و افزایش توان پمپاژ، علاوه بر بهبود عملکرد شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، ظرفیت آبفا برای همکاری با شهرداری در دفع آب‌های سطحی و کاهش مشکلات ناشی از بارندگی را افزایش می‌دهد.

وی تأکید کرد: نیروهای عملیاتی و بهره‌برداری آبفا منطقه به‌صورت مستمر وضعیت تأسیسات و تلمبه‌خانه‌ها را پایش می‌کنند تا آمادگی لازم برای مواجهه با بارندگی‌ها و استمرار خدمات‌رسانی به شهروندان حفظ شود.