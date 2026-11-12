تمدید مهلت ثبت نام جاماندگان افزایش اعتبار کالابرگ

سرپرستان خانواری که از ثبت خوداظهاری در مرحله مهرماه طرح افزایش اعتبار کالابرگ جامانده‌اند، از ۲۰ تا ۲۶ آبان‌ماه بر اساس رقم پایانی کد ملی فرصت دارند درخواست خود را در سامانه مربوط ثبت کنند. بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سرپرستان خانوار با رقم پایانی صفر و یک کد ملی از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۲۰ آبان تا ساعت ۲۴ پنجشنبه ۲۱ آبان، کد‌های ۲، ۳ و ۴ روز جمعه ۲۲ آبان، کد‌های ۵، ۶ و ۷ روز شنبه ۲۳ آبان و کد‌های ۸ و ۹ روز یکشنبه ۲۴ آبان فرصت ثبت درخواست دارند. همچنین روز‌های ۲۵ و ۲۶ آبان برای تمامی گروه‌ها در نظر گرفته شده است.