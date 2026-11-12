پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت از صدور اولین شناسه محصول زعفران در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سیروس شفیعی راد بیان کرد: صدور شناسه محصول، گامی مهم در راستای شناسنامهدار کردن محصولات کشاورزی، ارتقای قابلیت ردیابی محصول و فراهمسازی زمینه تولید و عرضه محصولات سالم و استاندارد است.
او با اشاره به ظرفیت شهرستان مرودشت در زمینه تولید زعفران افزود: در حال حاضر ۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان مرودشت به کشت زعفران اختصاص دارد و سالانه حدود ۳۰۰ کیلوگرم زعفران در این شهرستان تولید میشود.
شفیعی راد ادامه داد: اجرای این طرح با هدف افزایش شفافیت در زنجیره تولید و عرضه محصولات کشاورزی، ارتقای کیفیت و جلب اعتماد مصرفکنندگان دنبال میشود.
زعفران گیاهی از تیره زنبقیان و سرده زعفران است و گرانترین ادویه ایرانی محسوب میشود که در آشپزی کاربرد دارد، پیاز زعفران، یک پوشال قهوهای رنگ دارد که از آن نگهداری میکند.