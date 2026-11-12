به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رحمان فیض‌قربانی سطح باغات زیتون استان کرمانشاه را حدود ۱۱۷۰ هکتار عنوان کرد و افزود: عمده باغات زیتون استان بارور هستند و تنها درصد اندکی از آنها هنوز به مرحله باردهی نرسیده‌اند.

وی با بیان اینکه بیشترین سطح زیرکشت زیتون استان در منطقه ریجاب شهرستان دالاهو قرار دارد، گفت: علاوه بر دالاهو، در شهرستان‌های سرپل‌ذهاب، ثلاث باباجانی، جوانرود، گیلانغرب، قصرشیرین و کرمانشاه نیز باغات زیتون وجود دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به برآورد تولید ۶۵۰۰ تن زیتون در استان طی سال جاری افزود: از این میزان، حدود ۲۵۰۰ تن به زیتون روغنی اختصاص دارد.

وی با اشاره به ظرفیت فرآوری زیتون در استان گفت: در شهرستان‌های کرمانشاه و دالاهو دو واحد فرآوری زیتون روغنی فعال هستند که عملیات استحصال روغن از محصول برداشت‌شده را انجام می‌دهند.

فیض‌قربانی گفت: بخشی از زیتون روغنی تولیدشده در استان نیز برای فرآوری به واحدهای روغن‌کشی در رودبار، قزوین، طارم و سایر شهرهای شمالی کشور ارسال می‌شود.

وی با اشاره به آغاز برداشت زیتون روغنی از باغات استان، اظهار کرد: برداشت این محصول تا اواسط آذر ادامه دارد.